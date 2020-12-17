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الخميس، 17-12-2020 12:55 م

90% نسبة الإنجاز بمستشفى معان الميداني

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الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان الدكتور أمجد أبو درويش إن نسبة الإنجاز في مشروع المستشفى الميداني في معان وصلت إلى 90 بالمئة.

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واوضح الدكتور أبو درويش، اليوم الخميس، أن المستشفى سيخصص لاستقبال الحالات المشخصة والمؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، مبينا أنه سيتم تجهيز المستشفى بـ250 سريرا، منها 50 سريرا للعناية الحثيثة.


واضاف انه تم رفد المستشفى بالكوادر الطبية المؤهلة والمدربة للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا، كما تم تعيين كوادر تمريضية وفنية وإدارية لتشغيل المستشفى حال افتتاحه.

 


 




 

 


 

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