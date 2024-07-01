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الإثنين، 01-07-2024 12:16 م

906 أطنان خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 906 أطنان.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 561 طنا و127 طن فواكه، و37 طن ورقيات، و29 طنا ما بين الفواكه والخضار، و152 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-18 قرشا، والبصل الناشف 20-30 قرشا، والثوم 180-300 قرش، والبطاطا 30-45 قرشا، والبندورة 10-18 قرشا، والخيار 35-55 قرشا، والزهرة 25-55 قرشا، والبطيخ 13-20 قرشا، والشمام 20 - 35 قرشا.

 




 

 


 

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