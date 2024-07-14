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الأحد، 14-07-2024 11:22 ص

906 أطنان خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأحد، 906 أطنان.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 512 طنا و171 طن فواكه، و60 طن ورقيات، و35 طنا ما بين الفواكه والخضار، و128 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، والبصل الناشف 22-28 قرشا، والثوم 200-300 قرش، والبطاطا 30-55 قرشا، والبندورة 10-30 قرشا، والخيار 30-50 قرشا، والزهرة 40-65 قرشا، والبطيخ 25-35 قرشا، والشمام 35 - 50 قرشا.

 




 

 


 

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