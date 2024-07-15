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الإثنين، 15-07-2024 01:45 م

908 أطنان من الخضار والفواكه والورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الاثنين، 908 أطنان.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 570 طنا، و166 طن فواكه، و32 طن ورقيات، و33 طنا ما بين الفواكه والخضار، و107 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 18-30 قرشا، والبصل الناشف 20-30 قرشا، والثوم 175-275 قرشا، والبطاطا 30-55 قرشا، والبندورة 20-50، والخيار 25-35، والزهرة 45-70، والبطيخ 25-35، والشمام 30 - 45 قرشا.

 




 

 


 

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