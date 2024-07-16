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الثلاثاء، 16-07-2024 04:00 م

913 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 913 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 548 طنا و 174 طن فواكه و 49 طن ورقيات و33 طنا ما بين فواكه وخضار و 109 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-25 قرشا، البصل الناشف 18-30 قرشا، الثوم 150-275 قرشا، البطاطا 30-55 قرشا، البندورة 17-38 قرشا، الخيار 25-45 قرشا، الزهرة 40-70 قرشا، البطيخ 25-35 قرشا والشمام 20 - 40 قرشا.

 




 

 


 

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