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%92 نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

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السبت، 28-05-2022 11:58 ص

%92 نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، السبت، إن نسب إشغال الفنادق في الأردن ارتفعت مع عطلة نهاية الأسبوع التي تزامنت مع إجازة عيد الاستقلال 76، مما وفر فرصة للراغبين بالسياحة لاستغلال أيام الخميس والجمعة والسبت للترفيه.

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وأضاف أن تزامن إجازة عيد الاستقلال مع عطلة نهاية الأسبوع رفع نسب إشغال الفنادق مما أدى لزيادة النشاط الاقتصادي في القطاع.


وبحسب الهندي بلغت نسب الاشغال في فنادق العاصمة مع عطلة نهاية الأسبوع 45% بينما في البحر الميت 86% وبفنادق مدينة البترا 76% فيما وصلت في العقبة 92%.


احتفاءً بعيد الاستقلال 76 للمملكة الأردنيّة الهاشمية، الذي صادف الأربعاء 25 أيار، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغا رسميّا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة أعمالها الخميس، 26 أيار.


كما نصّ البلاغ على أن ينتهي دوام الأربعاء 25 أيار الساعة 2 ظهرا، وذلك لإتاحة المجال أمام المواطنين لحضور احتفالات المملكة في هذه المناسبة في مختلف محافظات المملكة، والتي ستبدأ في تمام الساعة 5 مساءً.

 

المملكة

 




 

 


 

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