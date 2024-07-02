930 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في إربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الثلاثاء، 930 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 573 طنا، و174 طن فواكه، و39 طن ورقيات، و144 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 18-35، والثوم 180-300 قرش، والبطاطا 25-45، والبندورة 10-17، والخيار 35-45، والزهرة 35-55، والبطيخ 12-17، والشمام 25 - 40 قرشا.