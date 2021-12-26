95 ألف طالب يبدأون امتحانات تكميلية التوجيهي الخميس

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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تبدأ يوم الخميس المقبل امتحانات الثانوية العامة الدورة التكميلية بمشاركة ٩٥ ألف طالب وطالبة.سيتقدم الطلبة من كافة الفروع الأكاديمية والمهنية الخميس المقبل الموافق 30 كانون الأول الحالي لتقديم أول امتحان تكميلي لمادة التربية الإسلامية .وتعتمد وزارة التربية والتعليم المطعوم شرطا لدخول الطلبة إلى امتحان الثانوية العامة بالدورة التكميلية .و بشأن الطلبة الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى أو الثانية من لقاح كورونا لعذر معين أكدت التربية أنه سيتم النظر في العذر واتخاذ القرار في حينه وذلك خوفا على مصلحة الطلبة منوها أنه يجب إحضار فحص pcr سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة لهذه الفئة.وستنتهي الامتحانات التكميلية يوم السبت الموافق 22 كانون الثاني المقبل.