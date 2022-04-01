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الجمعة، 01-04-2022 09:48 ص

95 % نسبة إشغال فنادق العقبة مع نهاية الأسبوع

العقبة


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي الجمعة، إن نسب إشغال الفنادق في عمان والبحر الميت والعقبة و البترا خلال الأسبوع الحالي "ممتازة" حيث وصلت نسب الإشغال خلال الأسبوع الحالي في العقبة 75% ومع عطلة نهاية الأسبوع ارتفعت إلى 95%.

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وأضاف الهندي في تصريح لـ"المملكة" أن نسب الإشغال خلال الأسبوع الحالي في فنادق البحر الميت 60% وترتفع مع إجازة نهاية الأسبوع إلى 95%. 


وفيما يتعلق بمدينة البترا بلغت نسبة الإشغال خلال الأسبوع الحالي 70%، بينما العاصمة عمان وصلت خلال الأسبوع الحالي إلى 65%.


وتعتبر جمعية الفنادق الأردنية عضوا في العديد من الجمعيات والفعاليات السياحية الوطنية والعالمية مثل الاتحاد الدولي للفنادق والمطاعم والاتحاد العربي للفنادق والسياحة وهي من الداعمين الرسميين لهيئة تنشيط السياحة الأردنية وبرامجها ونشاطاتها. 


أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في نهاية آذار/مارس الماضي، أمر الدِّفاع رقم (36) لسنة 2022، بهدف تخفيف القيود المفروضة جرَّاء جائحة فيروس كورونا.
وسمح أمر الدفاع بإقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها؛ بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية، وعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.


كما سمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها، وأتاح الدخول والحضور في الأماكن المفتوحة من دون اشتراط ارتداء الكمامة


وكانت الحكومة قررت في آذار الماضي إلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجوية والبرية والبحرية الأردنية عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين بدءا من 1 آذار/مارس 2022.


 




 

 


 

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