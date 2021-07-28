%96 من مخزون ديوان الخدمة المدنية لأشخاص تقل أعمارهم عن 40 عاماً

الوكيل الإخباري -

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أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، الأربعاء، أن 96% من مخزون الديوان لأشخاص تقل أعمارهم عن 40 عاما.الناصر قال لـ "المملكة"، إن الديوان "يرشح 6 أشخاص لكل وظيفة ويختار أول 3 أشخاص حاصلين على أعلى علامات يذهبون للمقابلة".وكان رئيس اللجنة الإدارية النيابية، علي الطراونة، طالب بتمديد مدة الامتحان التنافسي الذي ينظمه ديوان الخدمة المدنية للخريجين الناجحين عام 2019 بدون التعيين عام 2020 لمدة عام آخر، نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قانون الدفاع.الناصر قال إن الديوان "يتفهم هذه المطالب"، مشيرا إلى أن "الكشف التنافسي له فعالية 3 كشوفات 3 سنوات لأنه هؤلاء سنة 2020 كونه كان لها خصوصية من حيث توقف التعيينات أن يتم التمديد لهم لسنة إضافية".وجرى امتحان حوالي 35 ألف شخص خلال عام 2019 و"نحن نعين بين 7-9 آلاف"، بحسب الناصر، الذي قال "نحن لدينا 32 ألف ممن امتحنوا لكنهم لم يقابلوا، والدعوة للامتحان والمقابلة لا يعني أنه يجب التعيين".و"كشف عام 2019 فعال لغاية شهر شباط/فبراير من العام المقبل"، وفق الناصر، الذي عبر عن أمله في "عودة القطاعات والتعافي، وأصبح هناك عودة للتعينات نتمنى أن تكون الحركة أكثر، لكن كان هناك حجم جيد من التعينات على الذين تقدموا للامتحان عام 2019، واتخذت قرارات مؤخرا بشهر نيسان/أبريل باستكمال إجراءات تعينهم حوالي 3 آلاف تقريبا".