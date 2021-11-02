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الثلاثاء، 02-11-2021 03:25 م

97% نسبة الإنجاز في مدينة جرش الصناعية

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، الثلاثاء على أنه "سيتم قريبا الانتهاء رسمياً من الأعمال بمشروع مدينة جرش الصناعية"، مشيراً إلى أن "نسب الإنجاز في المشروع تجاوزت 97% ويتم حالياً إجراء الأعمال النهائية على المشروع".

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جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة جرش بحضور محافظ جرش نايف الهدايات، ونواب عن محافظة جرش، وممثلي المجتمع المحلي، وأمين عام الوزارة بالوكالة مروان الجمعاني والمدراء المعنيين، بحث خلاله المشاريع التي تنوي الوزارة العمل عليها في جرش، والمطالب والقضايا التي تتعلق بالبنية التحتية في المحافظة.

أن الوزارة تضع على سلم أولويتها "صيانة وتأهيل البنية التحتية للمواقع السياحية والمناطق البيئية التي تعتبر متنفساً للمواطنين ومقصدا لهم؛ لما لها من أهمية ودور رئيسي في دعم الاقتصاد الأردني ككل".


وقال الكسبي، إن الوزارة "بصدد الانتهاء من الدارسات للبدء بتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية سواء كانت مشاريع طرق أو مشاريع أبنية في المحافظة بالتعاون والتنسيق مع شركاء الوزارة؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المحافظة".

وأضاف، أن وزارة الاشغال "قامت مؤخراً بإجراء كشف حسي لطريق المدخل الرئيسي لبلدية الكتة من الإشارة الضوئية مثلت الكتة - طريق عجلون إلى دبين الطريق السياحي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد الانتهاء من الرفع المساحي للطريق القائم وحصر العوائق والاعتداءات على حرم الطريق، كما سيتم قريباً البدء بأعمال الإنارة لطريق الكتة باتجاه ساكب وبطول 3 كم".


وأكد "جاهزية الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء في مختلف محافظات المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، مشيراً إلى أن "الوزارة منحت مديري المديريات والمكاتب صلاحيات استئجار الآليات اللازمة خلال فصل الشتاء للتعامل مع الظروف الجوية؛ لضمان سرعة الاستجابة للملاحظات كافة".

وأشار إلى أن "خروج المواطنين من منازلهم في الظروف الجوية الصعبة وخصوصاً في حال تساقط الثلوج للتنزه أو لمشاهدة الثلوج والتي هي أسباب غير طارئة يساهم في إعاقة عمل الآليات المخصصة لفتح الطرق في مثل تلك الظروف؛ بسبب عدم جاهزية مركباتهم للسير في مثل هذه الظروف ما أدى في فصل الشتاء الماضي إلى إعاقة عمل آليات الوزارة لفتح الطرق"، داعياً، المواطنين، في مثل تلك الظروف إلى "عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى".

وتعلن وزارة الأشغال عن خطة الطوارئ قبل تأثر الأردن بـ "أي حالة جوية وفقا للمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية، ويتم نشر رسائل توعوية في حينه ... للتوعية وحفاظاً على سلامة المواطنين إضافة إلى نشر أرقام الوزارة لتبليغ عن أي ملاحظة" وفق الكسبي الذي أكد أن "فرق الطوارئ المدربة والمؤهلة والتي تم رفعها إلى 98 فريقاً ميدانياً تقوم بشكل فوري بالعمل على حل الملاحظات الواردة على مدار 24 ساعة".

 




 

 


 

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