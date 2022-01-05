970 شخصا استفادوا من خدمات مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق العام الماضي

الوكيل الإخباري - استفاد نحو 970 شخصا (من الأردنيين والمراجعين من خارج المملكة) من الخدمات المجانية لمؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق العام الماضي، حيث قدمت لهم نحو 2088 خدمة.
وشملت خدمات المؤسسة، بحسب تقريرها السنوي، الذي صدر اليوم الاربعاء، الحالات التي تعاني من ضعف أو فقدان لحاسة السمع، وفحوصات الأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى خدمات فحص وصيانة سماعات الأذن.
وتوزعت الخدمات التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين إلى 217 خدمة في مجال السمع، و204 في مجال الأنف والأذن والحنجرة، شملت تدخلات طبية وجراحية، و114 حالة صيانة للسماعات الطبية، و71 حالة تقييم طبي عام، بالإضافة إلى توزيع 60 سماعة طبية جديدة، وعقد 843 جلسة تدريب.
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وأوضحت المؤسسة أنها أوقفت عملها الميداني خلال العام 2021 تنفيذا لأوامر الدفاع الصادر عن مجلس الوزراء، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة فيروس كورونا، فيما استمرت بالمشاركة بالورش التدريبية والدورات التعريفية بدورها وخدماتها عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.
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