985 مليون دينار ايرادات قطاع الاتصالات في الأردن خلال 2020

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن حجم الاستثمار الكلي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ ما يقارب 145 مليون دينار لعام 2020 بمعدل نقصان حوالي 18 % عن العام 2019 والناتج من انخفاض حجم الاستثمار في قطاع الهواتف المتنقلة بمعدل 41 % في العام 2020 لتبلغ 83 مليون دينار مقارنه ب 141 مليون بالعام 2019.أما في قطاع الاتصالات الثابت فقد ارتفع حجم الاستثمار في العام 2020 بمعدل 22% عن العام 2019 ليصبح حوالي 38 مليون دينار. اضافة الى ارتفاع حجم الاستثمار لمزودي خدمات البيانات والخدمات الصوتية بمعدل 37% في العام 2020 عن العام 2019 ، وارتفاع حجم الاستثمار لمقدمي خدمات الاتصالات الاخرى من 0.6 مليون دينار الى ما يقارب 18 مليون دينار نتيجة حصول عدد من المشغلين على رخص جديدة ووضع استثمارات جديدة للتمكن من تقديم خدماتهم.أما إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد شهدت انخفاضاً طفيفا خلال العام 2020 بمعدل 1% لتبلغ حوالي 985 مليون دينار مقارنة بـما مجموعه 999 مليون في العام 2019، وذلك نتيجة انخفاض ايرادات الهواتف المتنقلة بمعدل 1% عن العام 2019 بالاضافة الى انخفاض ايرادات مقدمي خدمات الاتصالات الأخرى بمعدل 10% عن العام 2019، بينما ارتفعت ايرادات قطاع الاتصالات الثابت بمعدل 2% ومزودي خدمات البيانات والخدمات الصوتية بمعدل 3%.في المقابل، بلغت إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة (زين – اورانج موبايل- أمنية ) حوالي 655 مليون دينار ، توزعت الى أربعة أنواع رئيسية من الخدمات، شكلت فيها خدمات البيانات النسبة الاعلى والتي بلغت الــ 51% من اجمالي ايرادات الهواتف المتنقلة وبلغت نسبة النمو فيها الــ 8% ، في حين شكلت خدمات الصوت ما نسبته 33% بنسبة انخفاض 4%، وشكلت خدمات الربط البيني13% وبلغت نسبة خدمات بيع أجهزة الاتصالات والبيانات 4% من الايرادات.كما بلغت ايرادات الهاتف الثابت 169 مليون دينار في العام 2020 بمعدل زيادة 2% عن العام 2019 اضافة الى ارتفاع ايرادات مزودي خدمات البيانات والخدمات الصوتية في العام 2020 بمعدل 3% عن العام 2019 لتبلغ ما يقارب 73 مليون دينار .وأضاف الدكتور الجبور أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد زيادة طفيفة بلغت 2% عن العام 2019، ليصل مجموع العاملين في القطاع 4296 موظف في العام 2020.