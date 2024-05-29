988 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 988 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، ، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 606 أطنان و106 طن فواكه، و21 طن ورقيات، و34 طنا ما بين الفواكه والخضار، و221 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 20-30 قرشا، والثوم 150-225 قرشا، والبطاطا 30-47 قرشا، والبندورة 14-25 قرشا، والخيار 20-30, قرشا، والزهرة 25-40 قرشا، والبطيخ 17-25 قرشا، والشمام 18-35 قرشا.

