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الثلاثاء، 28-09-2021 01:25 م

99 % من خدمات الضمان متاحة إلكترونياً

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الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد الحسابات المسجلة على موقعها الإلكتروني تجاوز مليون و (675) ألف حساب منها نحو مليون و (601) ألف حساب للأفراد و (74) ألف حساب للمنشآت. 

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وأضافت المؤسسة أن عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى (326) ألف متابع بنسبة زيادة بلغت (169%) مقارنةً بالفترة السابقة لجائحة كورونا، مؤكدةً أن كافة عمليات الاتصال والتواصل مع جمهور المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة من شهر آذار 2020 وحتى شهر أيلول من العام الحالي 2021 تجاوزت المليوني عملية اتصال وتواصل غالبيتها وردت عبر التعليقات ورسائل الصفحة على الفيس بوك.


وبيّنت المؤسسة أن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها متوفرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، وتويتر، وانستغرام، ويوتيوب)، مشيرةً أنها تعمل حالياً على التوسع في قنوات اتصالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى اهتمام جمهورها لخدمتهم بكافة الطرق المتاحة.


وأوضحت المؤسسة في بيانها أن غالبية خدماتها أصبحت متاحة إلكترونياً وبنسبة (99%) ودون الحاجة إلى مراجعة أي من فروعها ومديرياتها، مؤكدةً أنها تتجه حالياً نحو الأتمتة الذكية لخدماتها خلال الفترة المقبلة، داعيةً جميع المؤمن عليهم للتسجيل في خدماتها الإلكترونية والاستعلام عن كافة خدمات ومنافع الضمان الاجتماعي، وكذلك التواصل معها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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