آخر التطورات على أسعار الذهب بعد قرار ترامب المفاجئ

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3107.44 دولارا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3127.90 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وكان المعدن الأصفر قد تعرض لجني أرباح حاد في الجلسة السابقة، متراجعاً عن مستواه بأكثر من 2 بالمئة، بعدما سجل مستوى قياسياً غير مسبوق بلغ 3167.57 دولار، مدفوعاً بموجة بيع واسعة النطاق عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية.
وبالنسبة لأداء المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 31.89 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 951.95 دولار، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 925.75 دولار.
بترا
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