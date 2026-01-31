أبرز أسباب انهيار الذهب عالميا.. وهذا مصير الذهب في المستقبل

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب انهيارًا حادًا أمس الجمعة، متراجعة بأكثر من 12% من قيمتها، بعد موجة صعود قوية دفعتها خلال الأسبوع إلى تسجيل مستويات قياسية قاربت 5600 دولار للأوقية.

وهبطت الأسعار بشكل مفاجئ إلى ما دون 4800 دولار، في ظل موجة واسعة من جني الأرباح، حيث فضل المستثمرون تأمين مكاسبهم، ما تسبب بضغوط بيعية قوية في أسواق المعادن النفيسة.



هدوء المخاوف الجيوسياسية يضغط على الذهب

وتأثر الذهب سلبًا بتراجع المخاوف الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات مع إيران. وأكد ترامب أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى إرسال عدد كبير من السفن الأمريكية باتجاه إيران في إطار جهود دبلوماسية. وأسهمت هذه التصريحات في تهدئة قلق المستثمرين، ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.



السياسة النقدية الأمريكية تعيد تشكيل توقعات الأسواق

كما تعرضت أسعار الذهب لضغوط إضافية نتيجة تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بعد إعلان ترامب تعيين كيفن وارش محافظًا جديدًا للفيدرالي خلفًا لجيروم باول. وتُعد مواقف وارش المتشددة تجاه التضخم عاملًا مؤثرًا في توقعات الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الذهب.



تراجعات حادة في الذهب والفضة

وعلى صعيد التداولات الفورية، انخفضت عقود الذهب بنسبة 12.12% لتتداول قرب مستوى 4719 دولارًا للأوقية، مسجلة أكبر خسارة يومية منذ عام 1983، في دلالة واضحة على قوة الضغوط البيعية. كما هبطت عقود الفضة الفورية بنحو 32% لتصل إلى 78.50 دولارًا للأوقية، ما يعكس التأثير الواسع للتحركات الاقتصادية والسياسية على أسواق المعادن النفيسة.



نظرة مستقبلية حذرة

ويرى محللون أن استمرار تراجع الذهب قد يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة أقل تقلبًا، في حين يتوقع آخرون أن يستعيد المعدن النفيس جزءًا من خسائره مع استقرار التوترات الجيوسياسية ووضوح مسار السياسة النقدية الأمريكية.



ومع ذلك، يظل الذهب مؤشرًا حساسًا للتقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، ويستمر في جذب اهتمام المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا وأداة تحوط رئيسية في أوقات عدم اليقين.