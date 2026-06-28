الأحد 2026-06-28 09:11 م

أداء متباين للأسهم الخليجية مع ارتفاع التوتر بين واشنطن وطهران

ل
أرشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 08:08 م

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم في دول الخليج اليوم الأحد على تباين، بعد أن أثر تصاعد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على ثقة المستثمرين.

وشنت إيران في وقت مبكر من اليوم هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، عقب تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات قاسية على قادة إيران إذا خالفوا وقفا مؤقتا لإطلاق النار.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الهجمات في ذروة أسبوع شهد تصاعد العنف في الشرق الأوسط بما يهدد تفكك الاتفاق الهش للسلام بين الولايات المتحدة وإيران.


وعلى الصعيد المالي، هبط مؤشر السوق السعودي 0.2%، متأثرا بتراجع أسهم البنك الأهلي السعودي 1.2% وأسهم "أكوا باور" 3%. ومع ذلك ارتفع سهم "أرامكو" 1.8%، منهيا موجة خسائر استمرت ثماني جلسات.


وفي قطر صعد المؤشر 0.1% بدعم ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.7%. وتراجع المؤشر الكويتي 0.1%، فيما زاد المؤشر البحريني 0.3% وقفز مؤشر سلطنة عُمان1.2%.


وخارج الخليج، انخفض المؤشر القيادي في مصر 2.1% مع هبوط معظم مكوناته، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي تراجع 2%.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية مدير الأرصاد يتفقد مشروع رادار الطقس دوبلر في معان

ا

أخبار محلية برنامج لتعزيز الصحة النفسية لأطفال غزة المرضى بالسرطان

ل

أخبار محلية بدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية بالقطاع العام

ل

كأس العالم أول تعليق من أبو ليلى على أخطائه في مباراة الأرجنتين

ل

كأس العالم رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من كأس العالم

ل

أسواق ومال أداء متباين للأسهم الخليجية مع ارتفاع التوتر بين واشنطن وطهران

ل

شؤون برلمانية الخشمان يكتب: الحسين.. حين يصبح الزمن شاهدًا على الرجال

و

أخبار محلية حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق جابر المفرق - صور



 
 




الأكثر مشاهدة

 