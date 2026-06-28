أداء متباين للأسهم الخليجية مع ارتفاع التوتر بين واشنطن وطهران

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم في دول الخليج اليوم الأحد على تباين، بعد أن أثر تصاعد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على ثقة المستثمرين.



وشنت إيران في وقت مبكر من اليوم هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، عقب تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات قاسية على قادة إيران إذا خالفوا وقفا مؤقتا لإطلاق النار.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الهجمات في ذروة أسبوع شهد تصاعد العنف في الشرق الأوسط بما يهدد تفكك الاتفاق الهش للسلام بين الولايات المتحدة وإيران.



وعلى الصعيد المالي، هبط مؤشر السوق السعودي 0.2%، متأثرا بتراجع أسهم البنك الأهلي السعودي 1.2% وأسهم "أكوا باور" 3%. ومع ذلك ارتفع سهم "أرامكو" 1.8%، منهيا موجة خسائر استمرت ثماني جلسات.



وفي قطر صعد المؤشر 0.1% بدعم ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.7%. وتراجع المؤشر الكويتي 0.1%، فيما زاد المؤشر البحريني 0.3% وقفز مؤشر سلطنة عُمان1.2%.