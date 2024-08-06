"أرامكو" السعودية تتوقع نمو الطلب على النفط بالنصف الثاني

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، الثلاثاء، إنه يتوقع نمو الطلب على النفط بين 1.6 مليون ومليوني برميل يوميًا في النصف الثاني من هذا العام، مضيفًا أن أساسيات السوق لا تدعم الانخفاض الحالي في أسعار النفط.



ويتوقع الناصر، الذي يرأس شركة النفط الأعلى ربحية في العالم، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 104.7 مليون برميل يوميًا في عام 2024، مشيرًا كذلك إلى توقعات بطلب يتجاوز 106 ملايين برميل يوميًا في النصف الثاني من العام.



وجرى تداول خام برنت عند نحو 76.6 دولار اليوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ يناير. وقال متعاملون إن ذلك مدفوع بتوقعات بأن تباطؤ النمو الاقتصادي من شأنه أن يقلل الطلب، حتى مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بسبب التوتر في الشرق الأوسط.