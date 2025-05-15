الخميس 2025-05-15 01:14 م
 

"أرامكو" السعودية توقع 34 اتفاقية بـ90 مليار دولار مع شركات أمريكية

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أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري- وقعت شركة "أرامكو" السعودية، من خلال مجموعة شركاتها، 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أمريكية كبرى، في مجالات مختلفة، وذلك بقيمة محتملة تقارب 90 مليار دولار.

وبحسب بيان صادر عن "أرامكو" فإن مذكرات التفاهم والاتفاقيات، الموقعة أمس الأربعاء خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، تغطي التعاون والشراكات في مجموعة من الأنشطة المتعلقة بأعمال "أرامكو" السعودية، تشمل الغاز الطبيعي المسال والوقود والمواد الكيميائية وتقنيات الحد من الانبعاثات والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الأخرى والتصنيع وإدارة الأصول المالية واستثمارات النقد قصيرة الأجل وشراء المواد والمعدات والخدمات.

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وتهدف مذكرات التفاهم والاتفاقيات إلى تعزيز العلاقة الممتدة بين "أرامكو" والشركات الأمريكية، وتعظيم القيمة للمساهمين، وتعزيز التعاون والابتكار في قطاع الطاقة وغيره.


وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر: "يعكس حجم وتنوع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تم توقيعها أمس عمق العلاقات والروابط التاريخية الفريدة التي تجمع "أرامكو" مع الشركات الأمريكية، منذ بدء اكتشاف النفط في المملكة قبل أكثر من 90 عاما، وتمثل هذه العلاقات مرتكزا يعزز أمن الطاقة ويدفع باقتصاد المنطقة والعالم إلى الأمام".


وأضاف الناصر: "لا شك أن أنشطتنا المرتبطة بالولايات المتحدة تطورت على مر العقود، لتشمل الآن البحوث والتطوير في عدة تخصصات، ومصفاة موتيفا في بورت آرثر التي تعد الأكبر في أمريكا، والاستثمارات في الشركات الناشئة ذات الطابع الابتكاري، والتعاون المحتمل في مجال الغاز الطبيعي المسال، وكثيرا من السلع والخدمات".

 

RT

 
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