"أرامكو" ترفع أسعار غاز البترول المسال و"سوناطراك" تخفضها

وزادت أسعار البيع الرسمية لشركة "أرامكو" السعودية ليونيو الجاري عشرة دولارات لطن البروبان لتصبح 760 دولارا للطن وبواقع 20 دولارا لطن البوتان لتصبح 820 دولار للطن.
بالمقابل خفضت "سوناطراك" أسعارها الرسمية ليونيو الجاري بواقع 125 دولارا لطن البروبان لتصل إلى 575 دولارا، وبمقدار 270 دولارا لطن البوتان لتصل إلى 610 دولارا.
وتستخدم أسعار البيع الرسمية لشركة "أرامكو" مرجعا للعقود الخاصة بتوريد غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وتستخدم أسعار البيع الرسمية لشركة "سوناطراك" معايير مرجعية لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود، بما في ذلك تركيا.
والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال لهما درجات غليان مختلفة. ويستخدم غاز البترول المسال في الأساس وقودا للسيارات وللتدفئة ومادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو
-
ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% بعد تعليق إيران التفاوض مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء
-
أول تصريح لرئيس الفيدرالي الأمريكي السابق بعد ترك منصبه
-
الدولار يستقر وسط ترقب دلالات بشأن حرب إيران وخطوات البنوك المركزية
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من 2%
-
إيران: عودة 3 منصات في حقل بارس الجنوبي إلى الإنتاج
-
الإمارات ترفع أسعار البنزين بتسعيرة شهر حزيران.. اللتر بـ3.76 دراهم لبنزين 91 أوكتان
-
بورصة طهران في أكثر حالاتها اخضرارا