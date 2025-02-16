أستراليا تحظر بيع العقارات للأجانب

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الأسترالية حظر بيع العقارات السكنية للجهات الأجنبية في البلاد لمدة عامين.



وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل لشبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد: "تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا"، واصفة الحظر بأنه "خطوة مهمة".

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وأضافت: "لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب".



وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.