أسعار الديزل في أميركا تتجاوز 5 دولارات للغالون

الوكيل الإخباري- قفز متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة ليتجاوز مستوى 5 دولارات للغالون ( يساوي 3.78 لتر) في سابقة هي الثانية من نوعها تاريخيا، مدفوعا باضطرابات حادة في الإمدادات العالمية نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.





وبحسب بيانات شركة تتبع أسواق الوقود جاس بادي، جاءت هذه الزيادة مع تراجع المعروض من الوقود الصناعي، في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية.



وأظهرت بيانات جاس بادي أن متوسط سعر الديزل تجاوز حاجز 5 دولارات للغالون أمس الاثنين، وهو المستوى الذي لم يتم تسجيله سوى مرة واحدة سابقا في كانون الأول 2022، خلال ذروة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة.



وفي سياق متصل ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.76 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2023، ما يعكس استمرار الضغوط على أسواق الوقود.



وكتب رئيس قسم تحليل النفط في شركة جاس بادي، باتريك دي هان، في مدونة مساء أمس الاثنين، "ما لم تستأنف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل ملموس، فمن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الوقود".







