أسعار الذهب تتأرجح على وقع مفاوضات التهدئة في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين التهدئة في الشرق الأوسط وانحسار الطلب على الملاذات الآمنة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.33% إلى 4446.42 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 2.42% لتصل إلى 4474.62 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 71.19 دولار للأوقية. وخسر البلاتين في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1906.90 دولار، ونزل البلاديوم 1.4% إلى 1404 دولار.

 
 


