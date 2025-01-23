الخميس 2025-01-23 01:38 م
 

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بعد اقترابها من أعلى مستوى في 3 أشهر

ذهب - أرشيفية
ذهب - أرشيفية
الخميس، 23-01-2025 12:40 م
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب تراجعًا، الخميس، بعدما اقتربت في الجلسة الماضية من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.اضافة اعلان


ويأتي تراجع الذهب مع استعادة الدولار قوته، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات جديدة على السياسات التجارية التي ستتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2751.99 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى 2763.43 دولارًا أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر عندما بلغ مستوى غير مسبوق عند 2790.15 دولارًا.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2760.20 دولار.

واقترح ترامب فرض رسوم جمركية تعادل 25 بالمئة على المكسيك وكندا وبما يعادل 10 بالمئة على الصين، بداية من الأول من فبراير.

كما وعد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، دون الخوض في تفاصيل.

ووفقًا للمحلل الفني لدى رويترز وانغ تاو، قد يواجه الذهب مقاومة عند مستوى 2759 دولارًا، وهو ما قد يؤدي إلى حركة تصحيح.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل وسط استمرار النمو الاقتصادي وتراجع التضخم، لكنه يواجه ضبابية بشأن السياسات المقترحة من ترامب، والتي يراها المحللون محفزة للتضخم.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 28 و29 يناير.

وأسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

ويتوقع صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي المزيد من الخفض في أسعار الفائدة، في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة غدًا الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.63 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 970.55 دولارًا.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

تعبيرية

فلسطين الانتهاء من ربط بلدة القرارة شمال خان يونس بالمياه

ن

فلسطين غانتس: حكومة نتنياهو المتطرفة لم تتمكن من إسقاط حكم حماس

7ه

منوعات هكذا احتفل ترامب بذكرى زواجه العشرين من ميلانيا - صورة

ا

أسواق ومال هنغاريا تؤكد استعدادها لتزويد سلوفاكيا بالغاز الروسي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: تخصيص (7611) راتب تقاعد شيخوخة خلال عام 2024

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الأمانة تنظم ورشة " تدريب دليل سياحي"

السفارة السورية

أخبار محلية تنويه لتسهيل عودة السوريين بالاردن إلى بلادهم



 



الأكثر مشاهدة