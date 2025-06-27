أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3313.23 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا بنحو 1.7 بالمئة هذا الأسبوع.
كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3325.70 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية
-
الدولار يقترب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف
-
النفط يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في عامين
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين
-
ارتفاع الإسترليني فوق حاجز 1.37 دولار
-
انكماش الاقتصاد الأميركي 0.5% في الربع الأول