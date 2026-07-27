الإثنين 2026-07-27 09:33 ص

أسعار الذهب تحلّق بارتفاع كبير عالمياً الاثنين

أسعار الذهب تحلّق بارتفاع كبير عالمياً الاثنين
أسعار الذهب تحلّق بارتفاع كبير عالمياً الاثنين
 
الإثنين، 27-07-2026 07:16 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع الذهب بأكثر من 1%، الاثنين، بعد أن أدى تعليق القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدّأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.اضافة اعلان


وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4103.99 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم آب، بنسبة 0.9% إلى 4106.10 دولارًا.

وقال مسؤول إيراني كبير، لوكالة رويترز، الأحد، إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 5%، مع تعويل المستثمرين على حل دبلوماسي من شأنه تخفيف حدة الصراع، إذ يثير ارتفاع أسعار النفط مخاوف في الأسواق بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وبينما يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن جاذبيته تتضاءل مع ارتفاع أسعار الفائدة؛ لأنه لا يدر عائدًا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما أعطى دفعة أكبر للذهب.

ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأسبوع الحالي، لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أظهرت أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالًا قدره 80% لرفع أسعار الفائدة في أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 59.74 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2% إلى 1619.75 دولارًا، بينما قفز البلاديوم بنسبة 2.3% إلى 1271.93 دولارًا.
 
 


gnews

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