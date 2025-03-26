أسعار الذهب تحلق عالمياً وتقترب من تحطيم أرقام قياسية

وبحلول الساعة 09:31 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.09% إلى 3056.90 دولار للأونصة.
في حين صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 3025.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وعند التسوية أمس الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.35% إلى 3025.90 دولار للأونصة.
روسيا اليوم
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