الأربعاء 2025-03-26 10:31 ص
 

أسعار الذهب تحلق عالمياً وتقترب من تحطيم أرقام قياسية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-03-2025 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة عدم اليقين حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 09:31 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.09% إلى 3056.90 دولار للأونصة.

في حين صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 3025.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وعند التسوية أمس الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.35% إلى 3025.90 دولار للأونصة.

روسيا اليوم 
 
gnews

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