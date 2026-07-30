أسعار الذهب ترتفع عالمياً بعد قرار تثبيت الفائدة

07:18 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، في وقت تقيّم فيه الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وورش بشأن مكافحة التضخم، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير الخاص بالسياسة النقدية. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4080.38 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم آب، بنسبة 1.1% إلى 4078 دولارًا.



وأبقى البنك المركزي، الذي يشهد انقسامًا في الآراء، أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، في حين أعاد وورش التأكيد على التزام البنك المركزي الأميركي بالسيطرة على التضخم، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية بشأن خطوته التالية.



ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، فإن الأسواق تتوقع حاليًا بنسبة 57% رفع أسعار الفائدة في أيلول، انخفاضًا من قرابة 81% قبل صدور بيان السياسة النقدية.



ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع التحذير من الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 58.20 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1616.84 دولارًا، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1270.50 دولارًا.





