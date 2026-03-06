الجمعة 2026-03-06 02:46 م

أسعار الذهب ترتفع عالمياً في ظل التوترات الإقليمية

الجمعة، 06-03-2026 11:56 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد أن عوضت جزءًا من خسائرها في الجلسة السابقة التي تجاوزت 1 بالمئة، مع توجه المستثمرين إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تزايد عدم اليقين بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 5128.39 دولار للأوقية، إلا أن المعدن خسر نحو 3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ما يضعه على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي عزز المخاوف من التضخم، وفقًا لشبكة (سي إن إن).

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان العام الجاري بمقدار 1.2 بالمئة إلى 5137.50 دولار.

وتراجع الدولار، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما دعم الطلب على المعدن النفيس.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 84.26 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنحو 1.6 بالمئة إلى 2154.60 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.2 بالمئة إلى 1665.21 دولار.
 
 


