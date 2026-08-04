أسعار الذهب ترتفع عالمياً وسط توتر الشرق الأوسط

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4059.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش. ويترقب المستثمرون عدداً من التقارير المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء، وتقرير الوظائف الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
وقال أجاي كيديا، مدير شركة (كيديا كوموديتيز) التي تتخذ من مومباي مقراً: "يمر الذهب حالياً بمرحلة تماسك. وإذا شهدنا ضعفاً في سوق العمل، فقد يضع ذلك ضغوطاً على الدولار، مما سيؤدي بدوره إلى تحقيق مكاسب للذهب".
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذراً من أنها تمثل "فرصة أخيرة" لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك.
وأدى الصراع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وأجج المخاوف من التضخم، الذي قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار. وفي حين يُنظر إلى الذهب تقليدياً على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.
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