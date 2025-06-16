الإثنين 2025-06-16 11:36 ص
 

أسعار الذهب تصل إلى أرقام قياسية عالميًا لأول مرة منذ شهرين

ذهب
ذهب
 
الإثنين، 16-06-2025 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين، في ظل لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 3447.07 دولارًا للأونصة (الأوقية)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى 3467.20 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتصل إلى 36.23 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 1234.47 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 1036.58 دولارًا.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أخبار محلية رسالة هامة من مركز إدارة الأزمات لمواطني المملكة

بر

فن ومشاهير "حلا شيحة" تثير الجدل.. هل عادت لطليقها؟

ل

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

ل

أخبار محلية بلدية طبقة فحل تبدأ بتأهيل الأرصفة والجزر الوسطية بوسطها التجاري

غت

منوعات "لابوبو" تثير جنون العالم.. دمية بـ 150 ألف دولار تتحول لهوس عالمي!

ل

أخبار محلية السفارة الفلبينية تحتفي باليوم الوطني لبلادها

ا

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي بينها دول عربية .. إدارة ترامب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة جديدة



 
 



الأكثر مشاهدة