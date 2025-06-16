أسعار الذهب تصل إلى أرقام قياسية عالميًا لأول مرة منذ شهرين

ووفقًا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 3447.07 دولارًا للأونصة (الأوقية)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى 3467.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتصل إلى 36.23 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 1234.47 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 1036.58 دولارًا.
بترا
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