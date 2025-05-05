أسعار الذهب تعود للاشتعال عالمياً

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3245.01 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 3252.00 دولارًا للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة، ما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.02 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 954.88 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 951.36 دولارًا.
بترا
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