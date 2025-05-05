الإثنين 2025-05-05 12:12 م
 

أسعار الذهب تعود للاشتعال عالمياً

سبائك الذهب
سبائك الذهب
 
الإثنين، 05-05-2025 09:16 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، مع ترقّب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين وتطلّعهم لمعرفة قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3245.01 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 3252.00 دولارًا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة، ما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.02 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 954.88 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 951.36 دولارًا.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال هبوط في أسعار النفط عالمياً

غاتع

طب وصحة في الصيف.. الجفاف قد يتحول إلى قاتل صامت

الدفاع المدني

خاص بالوكيل تدهور حافلة ركاب في عمان واصابة السائق

غاعتى

فن ومشاهير كوليت الحلاني تُعلق على طلاق ابنتها وتوجه لها رسالة مؤثرة - صورة

منظمة العدل الدولية

عربي ودولي العفو الدولية: الأوضاع في غزة مرعبة ولم يعد هناك طعام

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية محافظة يلغي قرار وقف التأمين الخاص والتعيينات الإدارية في الجامعات

فرق طوارئ إسرائيلية قرب مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ حوثي

عربي ودولي إيران تنفي مساعدة الحوثيين في هجوم مطار بن غوريون

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تواصل جهودها لتأمين الطعام لأهالي غزة يوميا



 
 



الأكثر مشاهدة