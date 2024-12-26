الخميس 2024-12-26 10:02 ص
 

أسعار الذهب تلمع عالمياً وسط ضعف الدولار

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 07:55 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع الذهب، الخميس في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد، وذلك بدعم من التراجع الطفيف للدولار والتوترات الجيوسياسية.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2626.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش.


وزادت أسعار الذهب 27 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن وتتجه لتحقيق أفضل أداء لها منذ عام 2010، مدفوعة بالتخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

 

سكاي نيوز عربية

 
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