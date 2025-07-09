أسعار الذهب تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى خلال أسبوع

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الوكيل الإخباري- حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، اليوم الأربعاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، فيما أدّت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية إلى زعزعة استقرار الأسواق. اضافة اعلان





وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3301.50 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 3310.10 دولار.



وأعلن ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، وسيُطبّق رسومًا دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، وفق "رويترز".



وأكد ترامب تهديده بفرض رسوم بنسبة 10% على دول مجموعة "بريكس"، أمس الثلاثاء، بعد يوم من إخطاره 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيّز التنفيذ في أول أغسطس/آب.



استقر مؤشر الدولار بعد أن اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين أواخر أمس الثلاثاء، بينما حام عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.



وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تاست لايف": "أسعار الذهب صامدة بشكل ملحوظ هذا الشهر في ظل ارتفاع عائد السندات وقوة الدولار... وتشير قدرته على مقاومة الضغط إلى قوة كامنة وميل نحو الصعود".



يزيد ارتفاع العائد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، بينما يجعل ضعف الدولار الذهب في متناول حاملي العملات الأخرى.



وسيراقب المستثمرون عن كثب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير، والمقرّر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن أي مؤشرات على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ظل نهج البنك المركزي المتردّد في هذا الصدد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:



انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 36.58 دولارًا للأونصة.

هبط البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1348.78 دولارًا.

نزل البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1106.29 دولارًا.