أسعار الذهب تنخفض عالمياً مع انتظار قرار الفائدة الأميركية

07:17 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، مع استمرار استقرار الدولار، وانتظار المشاركين في السوق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بحثًا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأميركية. اضافة اعلان





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4021.87 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم آب، بنسبة 0.4% إلى 4021.70 دولارًا.



ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، اجتماعه بشأن السياسة النقدية، الذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.



ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، يومي الخميس والجمعة على الترتيب، مع التحذير من ارتفاع التضخم.



وحافظ الدولار على مستوى قريب من أعلى مستوياته في شهر، مما جعل المعدن المُسعَّر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وقالت القيادة المركزية الأميركية، يوم الثلاثاء، إن إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية "في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط"، وإن الصواريخ تم اعتراضها بنجاح.



وقدمت سلطنة عُمان إلى إيران خطة مدعومة من دول الخليج لإدارة مضيق هرمز، تشمل تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدامه، بحسب ما صرح مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لوكالة رويترز، يوم الثلاثاء.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 57.20 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1605.96 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1268.35 دولارًا للأوقية.





