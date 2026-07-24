أسعار الذهب تنخفض عالمياً وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي

وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4030.09 دولارًا للأونصة، متراجعًا بأكثر من 130 دولارًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين، والذي سجله أول أمس الأربعاء. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4033.20 دولارًا.
ويتجه الذهب إلى تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، تبلغ نسبتها 0.4 بالمئة.
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