أسعار الذهب تنخفض عالمياً وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي

09:38 ص

الوكيل الإخباري- واصل الذهب تراجعه خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بعد انخفاضه بنسبة 2 بالمئة في الجلسة الماضية، إذ أجّجت عودة سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل المخاوف بشأن التضخم، وعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4030.09 دولارًا للأونصة، متراجعًا بأكثر من 130 دولارًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين، والذي سجله أول أمس الأربعاء. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4033.20 دولارًا.



ويتجه الذهب إلى تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، تبلغ نسبتها 0.4 بالمئة.







