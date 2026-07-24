الجمعة 2026-07-24 10:27 ص

أسعار الذهب تنخفض عالمياً وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي

أسعار الذهب تنخفض عالمياً وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي
أسعار الذهب تنخفض عالمياً وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي
 
الجمعة، 24-07-2026 09:38 ص
الوكيل الإخباري-   واصل الذهب تراجعه خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بعد انخفاضه بنسبة 2 بالمئة في الجلسة الماضية، إذ أجّجت عودة سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل المخاوف بشأن التضخم، وعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4030.09 دولارًا للأونصة، متراجعًا بأكثر من 130 دولارًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين، والذي سجله أول أمس الأربعاء. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4033.20 دولارًا.

ويتجه الذهب إلى تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، تبلغ نسبتها 0.4 بالمئة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الخارجية النيابية تدعو لتحرك برلماني دولي عاجل بشأن الأقصى

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تدعو لتحرك برلماني دولي عاجل بشأن الأقصى

محمية غابات عجلون تستقبل 35 ألف زائر وتعزز دورها كوجهة سياحية مميزة

أخبار محلية محمية غابات عجلون تستقبل 35 ألف زائر وتعزز دورها كوجهة سياحية مميزة

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال جنوب غرب نابلس

فلسطين استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيلي في إطلاق نار جنوب غرب نابلس

أسعار الذهب تنخفض عالمياً وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي

أسواق ومال أسعار الذهب تنخفض عالمياً وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي

روسيا: الاحتياطيات الدولية تصل إلى 723 مليار دولار

أسواق ومال روسيا: الاحتياطيات الدولية تصل إلى 723 مليار دولار

إصابة 4 إسرائيليين بجروح بإطلاق نار في مستوطنة حفات جلعاد

عربي ودولي إصابة 4 إسرائيليين بجروح بإطلاق نار في مستوطنة حفات جلعاد

إيران: مقتل 55 وإصابة أكثر من 600 بالهجمات الأميركية الأخيرة

عربي ودولي إيران: مقتل 55 وإصابة أكثر من 600 بالهجمات الأميركية الأخيرة

فيضانات عارمة في فرجينيا الأمريكية

عربي ودولي فيضانات عارمة في فرجينيا الأمريكية



 
 




الأكثر مشاهدة

 