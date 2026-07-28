الثلاثاء 2026-07-28 03:41 م

أسعار الذهب تنخفض عالمياً وسط ترقب لأسعار الفائدة

أسعار الذهب تنخفض عالمياً
أسعار الذهب تنخفض عالمياً
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4044.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع بنحو 1% الاثنين. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.8% إلى 4045.40 دولاراً.

وتمسك الدولار بأعلى مستوى له في شهر، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال إيليا سبيفاك، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في شبكة المحتوى المالي "تيستيلايف": "نتأرجح في هذا النطاق الضيق بين 3950 دولاراً و4200 دولار، وأعتقد أن السوق تنتظر فقط إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الأربعاء، اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين. وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن نسبة التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير تبلغ 62%، في حين يتوقع 38% من المشاركين في السوق رفعاً في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن 16% المسجلة قبل أسبوع.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالاً بنسبة 81% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 57.30 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 1% إلى 1605.14 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.6% إلى 1271.09 دولاراً.
 
 


gnews

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