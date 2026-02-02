الإثنين 2026-02-02 08:30 م

أسعار الذهب تنخفض مجدداً عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على
الذهب
 
الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار الذهب والفضة الانخفاض، الاثنين إذ أدت زيادة متطلبات الهامش لمجموعة بورصة شيكاجو التجارية (سي.إم.إي) إلى تفاقم عمليات البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الماضي عقب ترشيح كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وهوى الذهب في المعاملات الفورية 3% إلى 4718.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 10% تقريبا في وقت سابق من الجلسة.


واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان عند 4740.90 دولار للأوقية.


وانخفض الذهب 9.8% الجمعة، وتراجع بنحو 900 دولار عن أعلى مستوى له في 29 كانون الثاني عند 5594.82 دولار، ليمحو معظم مكاسب هذا العام.

 
 


