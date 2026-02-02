أسعار الذهب تنخفض مجدداً عالمياً

وهوى الذهب في المعاملات الفورية 3% إلى 4718.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 10% تقريبا في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان عند 4740.90 دولار للأوقية.
وانخفض الذهب 9.8% الجمعة، وتراجع بنحو 900 دولار عن أعلى مستوى له في 29 كانون الثاني عند 5594.82 دولار، ليمحو معظم مكاسب هذا العام.
-
أخبار متعلقة
-
الفضة تواصل خسائرها وتهبط بشكل حاد
-
انخفاض متوقع للتضخم العالمي إلى 3.8% وفق صندوق النقد
-
ارتفاع أسعار الفضة عالميا
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط عالميا تنخفض 3%
-
منصات التداول في العصر الرقمي: كيف نختار بوابة الدخول إلى الأسواق المالية العالمية؟
-
الدين العام لألمانيا يقفز 17% ويهدد الاقتصاد
-
المركزي الألماني: مكانة الدولار العالمية في خطر