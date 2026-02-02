أسعار الذهب تنخفض مجدداً عالمياً

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب والفضة الانخفاض، الاثنين إذ أدت زيادة متطلبات الهامش لمجموعة بورصة شيكاجو التجارية (سي.إم.إي) إلى تفاقم عمليات البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الماضي عقب ترشيح كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وهوى الذهب في المعاملات الفورية 3% إلى 4718.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 10% تقريبا في وقت سابق من الجلسة.



واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان عند 4740.90 دولار للأوقية.