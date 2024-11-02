أسعار الذهب تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض

وأغلقت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) تداولات أمس الجمعة عند مستوى 2749.20 دولار للأونصة، فيما سجلت العقود الفورية للمعدن عند 2736.53 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.27%.
وكانت عقود الذهب قد سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي زيادة بنسبة 3.4%، وخلال الشهر الماضي تجاوزت أسعار الذهب 2800 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
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