السبت 2024-11-02 12:48 م
 

أسعار الذهب تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 02-11-2024 12:00 م

الوكيل الإخباري- أنهت أسعار الذهب، تداولات أمس الجمعة، على انخفاض طفيف مع مراقبة الأسواق انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.

وأغلقت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) تداولات أمس الجمعة عند مستوى 2749.20 دولار للأونصة، فيما سجلت العقود الفورية للمعدن عند 2736.53 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.27%.

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وكانت عقود الذهب قد سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي زيادة بنسبة 3.4%، وخلال الشهر الماضي تجاوزت أسعار الذهب 2800 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

 

RT

 
gnews

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