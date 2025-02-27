أسعار الذهب تهبط بفعل صعود الدولار وعوائد السندات

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، إلى 2912.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة، إلى 2927.20 دولار.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة، إلى 964.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة، إلى 926.03 دولار.
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