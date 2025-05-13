أسعار الذهب تهوي عالمياً بعد اتفاق الصين وأمريكا

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3230.99 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب انخفاضًا بنسبة 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3235.20 دولارًا، بحسب بيانات وكالة رويترز.
بعد مفاوضات استمرت يومين في جنيف، أعلنت الولايات المتحدة والصين تخفيضات في الرسوم الجمركية للأشهر الثلاثة المقبلة، إذ انخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، وانخفضت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة، مما دعم الأسهم العالمية.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد فرضتا رسومًا جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أثار حربًا تجارية.
قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى "كيه.سي.إم تريد": "احتمالات تحسن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عززت الإقبال على المخاطرة، وبالتالي تراجع الطلب على الملاذ الآمن".
وينتظر المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المقرر صدوره في وقت لاحق من الثلاثاء، للحصول على مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 32.78 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8 بالمئة إلى 982.70 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 942.19 دولارًا.
سكاي نيوز
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