الإثنين 2025-03-17 12:25 م
 




            

        








    

        

        

            أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالمياً بعد تسجيل مستوى تاريخي
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                سبائك ذهبية
            
                

                    سبائك ذهبية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        10:36 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  واصلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، ارتفاعها بعد أن لامست مستوى تاريخيا الأسبوع الماضي، مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية والقلق بشأن الرسوم الجمركية، وتصاعد الخلافات التجارية وزيادة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 2986.53 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لصل إلى 2994.60 دولار للأوقية.

وحقق الذهب، الذي يعد تحوطا ضد المخاطر السياسية والتضخم، مكاسب بنحو 14 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وتترقب الأسواق الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي الأربعاء المقبل، يليه خطاب رئيس البنك جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 33.76 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار للأوقية، فيما نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 963.83 دولار للأوقية.

 بترا

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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