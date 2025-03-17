أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالمياً بعد تسجيل مستوى تاريخي

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 2986.53 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لصل إلى 2994.60 دولار للأوقية.
وحقق الذهب، الذي يعد تحوطا ضد المخاطر السياسية والتضخم، مكاسب بنحو 14 بالمئة منذ بداية العام الحالي.
وتترقب الأسواق الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي الأربعاء المقبل، يليه خطاب رئيس البنك جيروم باول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 33.76 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار للأوقية، فيما نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 963.83 دولار للأوقية.
بترا
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