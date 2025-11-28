أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً

الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال تعاملات الجمعة المبكّرة، متّجهة أيضاً نحو تسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.



,بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4189.61 دولاراً للأونصة (الأوقية) مسجّلاً أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر، ويتجه صوب مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة ومكاسب شهرية بنسبة 3.9 بالمئة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة عند 4221.30 دولاراً للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.



اضافة اعلان