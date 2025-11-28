أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً

,بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4189.61 دولاراً للأونصة (الأوقية) مسجّلاً أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر، ويتجه صوب مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة ومكاسب شهرية بنسبة 3.9 بالمئة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة عند 4221.30 دولاراً للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر إلى 87 بالمئة من 85 بالمئة قبل يوم، و50 بالمئة في الأسبوع الماضي.
وعزّزت تعليقات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي وعضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأميركي كريستوفر والر هذا الأسبوع التوقعات بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل.
وقال كيفن هاسيت، المرشّح البارز لخلافة جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أيضاً إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل، متوافقاً مع رؤية الرئيس دونالد ترامب.
إلّا أن عدداً من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي دعوا إلى تعليق التيسير النقدي مؤقتاً حتى يتأكد تحرّك التضخم نحو هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة.
ويميل الذهب الذي لا يدرّ عائداً إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
ويتجه الدولار نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو. وتراجع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
ويقول المستثمرون إن تولّي هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي قد يضغط على الدولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 54.18 دولاراً للأونصة. وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1634.82 دولاراً، وكسب كلاهما بنسبة 7.4 بالمئة خلال الأسبوع.
فيما خسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1428.62 دولاراً للأونصة لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة أربعة بالمئة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
قفزة في أسعار البلاتين والنحاس عالميًا
-
الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوى في شهر بعد إعلان الموازنة
-
الدولار يتراجع متجها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر
-
انخفاض أسعار النفط مع توقعات بوقف القتال في أوكرانيا
-
كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس؟
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
النفط عالميا يستقر بعد تراجعه لأدنى مستوى في شهر