أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً

وأظهرت بيانات التداول أن أسعار الذهب حققت مكاسب ملموسة في المعاملات الفورية والعقود الآجلة، حيث يتفاعل المتداولون مع المعطيات الجديدة التي قللت من مخاوف التضخم المرتبط بالنزاعات، بينما يراقب المستثمرون عن كثب أداء البنوك المركزية وتوجهاتها المستقبلية بخصوص أسعار الفائدة، التي تؤثر بشكل مباشر على جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تدر عائدًا ثابتًا.
وأوضحت التحليلات أن الذهب يواجه تحديات تقليدية تتمثل في احتمالية رفع تكاليف الاقتراض، إلا أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الأوضاع الدولية تمنحه زخمًا إضافيًا، حيث تترقب الأسواق بحذر صدور بيانات اقتصادية أميركية حاسمة خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك تقارير الوظائف التي ستشكل بوصلة أساسية لسياسات الاحتياطي الفيدرالي في المرحلة القادمة.
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