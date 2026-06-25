أسعار الذهب تواصل الانخفاض عالمياً

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الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب تراجعها، الخميس، وظلت تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة الماضية، في ظل قوة الدولار على خلفية تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3985.89 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل، الأربعاء، أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025. كما خسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس/آب، 0.2% لتصل إلى 4001.60 دولار.



وتراجع سعر الذهب إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 4000 دولار للأوقية، أمس، تحت ضغط ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.



ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لشركة "سي إم إي"، يتوقع المتعاملون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، ويرون فرصة بنسبة تقارب 67% لإقرار زيادة جديدة في سبتمبر/أيلول.



وارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي، أمس، ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهراً، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على عملات أخرى.



وينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 57.33 دولاراً للأوقية، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1575.85 دولار، في حين ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1170.25 دولار.





