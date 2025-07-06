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أسعار الذهب تواصل الصعود إثر التوترات الجيوسياسية ومخاوف الديون

سبائك ذهبية
الذهب
 
الأحد، 06-07-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بالصعود القوي الذي حققته الأونصة في البورصة العالمية بنسبة 1.9%، والذي جاء مدعوماً بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تفاقم أزمة الديون السيادية العالمية.

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ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، بقيمة 30 جنيهاً على مدار الأسبوع. حيث افتتح التداولات عند مستوى 4610 جنيهات، واختتمها مساء الجمعة عند 4640 جنيهاً. عالمياً، قفزت الأونصة بقيمة 63 دولاراً، لترتفع من 3274 دولاراً إلى 3337 دولاراً.

 

وعلى الصعيد العالمي، لفت التقرير إلى أن الذهب واصل صعوده متجاهلاً البيانات القوية التي صدرت عن سوق العمل الأمريكي، والتي كانت من المفترض أن تدعم الدولار. ويعود هذا الصعود إلى توقعات بأن الدولار سيواجه ضغوطاً متزايدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقررة في التاسع من يوليو/تموز الحالي.

 

 
 
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