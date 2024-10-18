أسعار الذهب عالميا تتجاوز أعلى سعر لها في التاريخ

وفي الوقت نفسه، أدت البيانات المتباينة عن الاقتصاد الأميركي إلى خيبة أمل بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة قاربت 0.7 بالمئة إلى 2710 دولار للأونصة، في ردة فعل الأسواق على الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وعادة ما يبحث المستثمرون عن الأمان في الذهب في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، حسب وكالة (بلومبيرغ) الاقتصادية.
وارتفع سعر الذهب بنسبة 2 بالمئة هذا الأسبوع، حيث أعاد المستثمرون ترتيب محافظهم المالية قبل الانتخابات الأميركية.
وزادت أسعار الذهب بحوالي 30 بالمئة هذا العام، لتصبح واحدة من أقوى السلع أداءً في عام 2024، و
ويتداول سعر الذهب الفوري صباح اليوم الجمعة عند 2703.97 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2707.5 دولار عند التسوية مساء أمس الخميس.
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