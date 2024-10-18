الجمعة 2024-10-18 04:02 م
 
 

أسعار الذهب عالميا تتجاوز أعلى سعر لها في التاريخ

أونصات ذهبية
أونصات ذهب
الجمعة، 18-10-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري- تجاوز سعر الذهب 2700 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة.

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وفي الوقت نفسه، أدت البيانات المتباينة عن الاقتصاد الأميركي إلى خيبة أمل بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.


وارتفعت أسعار الذهب بنسبة قاربت 0.7 بالمئة إلى 2710 دولار للأونصة، في ردة فعل الأسواق على الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وعادة ما يبحث المستثمرون عن الأمان في الذهب في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، حسب وكالة (بلومبيرغ) الاقتصادية.


وارتفع سعر الذهب بنسبة 2 بالمئة هذا الأسبوع، حيث أعاد المستثمرون ترتيب محافظهم المالية قبل الانتخابات الأميركية.


وزادت أسعار الذهب بحوالي 30 بالمئة هذا العام، لتصبح واحدة من أقوى السلع أداءً في عام 2024، ودعم التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة المكاسب الأخيرة، حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التخفيف النقدي الشهر الماضي. كما دعمت عمليات شراء البنوك المركزية القوية الذهب.


ويتداول سعر الذهب الفوري صباح اليوم الجمعة عند 2703.97 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2707.5 دولار عند التسوية مساء أمس الخميس.

 

بترا

 
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