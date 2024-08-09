أسعار الذهب عالمياً تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2421.31 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 0402 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% يوم الخميس.
ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ السابع من يونيو.
كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2460.80 دولار.
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