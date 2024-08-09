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أسعار الذهب عالمياً تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية

خواتم ذهب
خواتم ذهب




 

الجمعة، 09-08-2024 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب عالمياً يوم الجمعة وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون المزيد من المؤشرات لتوقع حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر.


وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2421.31 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 0402 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% يوم الخميس.


ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ السابع من يونيو.

 

وكان قد هوى بنحو 3% يوم الاثنين بعد أن عمل المستثمرون على تعديل مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقاً للأسهم.


كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2460.80 دولار.

gnews

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