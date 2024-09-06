أسعار الذهب عالميا تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- استقر الذهب عند 2516.00 دولار للأونصة دون أعلى مستوى له في أسبوع خلال تعاملات الجمعة المبكرة، ويتجه لتسجيل مكسب أسبوعي وسط ترقب المتعاملين لبيانات وظائف أميركية قد تكون المحرك الأبرز لحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

اضافة اعلان