أسعار الذهب عالميا تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له في أسبوع عند 2523.29 دولارًا في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب بنسبة 0.5% خلال الأسبوع و22% منذ بداية العام وحتى الآن.
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