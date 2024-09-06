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أسعار الذهب عالميا تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

الذهب
الذهب
الجمعة، 06-09-2024 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   استقر الذهب عند  2516.00 دولار للأونصة دون أعلى مستوى له في أسبوع خلال تعاملات الجمعة المبكرة، ويتجه لتسجيل مكسب أسبوعي وسط ترقب المتعاملين لبيانات وظائف أميركية قد تكون المحرك الأبرز لحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

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وكان الذهب قد  سجل أعلى مستوى له في أسبوع عند 2523.29 دولارًا في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب بنسبة 0.5% خلال الأسبوع و22% منذ بداية العام وحتى الآن.

 

 

 
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